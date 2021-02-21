МВД выступило за продление срока хранения отпечатков пальцев

В МВД хотят увеличить срок хранения дактилоскопических данных ряда россиян органами внутренних дел. Сведения у полиции останутся до смерти человека или достижения им 100-летнего возраста.

Министерство уже разработало соответствующий законопроект, сообщили в пресс-службе ведомства. Он предполагает внесение изменений в статью 13 ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

«Предлагается определить срок хранения <…> дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет», — уточнили в МВД.

Документ уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Необходимость увеличить срок хранения в базах отпечатков пальцев правоохранители объяснили тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России.

«По достижении указанного возраста повышается степень вероятности возникновения заболеваний, которые приводят к потере памяти», — заметили в МВД.

Реализация законопроекта не потребует дополнительного финансирования, увеличения численности уже существующих или создания новых структурных подразделений министерства и органов госвласти.