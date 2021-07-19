МВД выписало 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень по камерам

С начала 2021 года в Москве по данным камер наблюдения было выписано 53 тысячи штрафов за непристегнутый ремень безопасности. Еще 3,4 тысяч штрафов были наложены за использование телефонов без специального устройства за рулем.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«В Москве по статье о нарушении правил применения ремней безопасности или мотошлемов вынесено 52,6 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях в отношении собственников транспортных средств, а по статье о нарушении правил пользования телефоном водителем транспортного средства» — 3,4 тыс. постановлений», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД продолжают следить за соблюдением скоростного режима с помощью мобильных компьютеров — аппаратно-программных комплексов «Барс».

«Количество мобильных компьютеров (АПК «Барс»), ежедневно используемых сотрудниками ДПС, определяется с учетом складывающейся оперативной обстановки», — добавили в ведомстве.

Все наряды ДПС Госавтоинспекции Москвы заступают на дежурство с планшетными компьютерами «мобильный инспектор».

В МВД России приступили к проработке вопроса о внедрении средств индикации паров алкоголя. Экспресс-тесты помогут сэкономить время полицейских, избежать предвзятости при оценке состояния воителя и исключить конфликты.