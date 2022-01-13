МВД рассмотрит возможность высылки иностранцев за нарушения общественного порядка
МВД рассмотрит возможность высылки иностранцев из России за совершение серьезных административных правонарушений. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в интервью агентству «Интерфакс».
«Рассматривается вопрос о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения ответственности иностранцев в виде высылки за совершение ими грубых административных правонарушений, в том числе посягающих на общественный порядок», — сообщила она.
Эта реформа станет одной из частей процесса усовершенствования способов контроля за нахождением иностранцев в России.
Ранее стало известно, что в рамках этой же работы планируется введение единого документа с электронным носителем, в котором будет представлена информация об иностранных гражданах. Такие карточки позволят легче их идентифицировать.
Закон об обязательной дактилоскопической регистрации иностранцев вступил в силу в России 29 декабря 2021 года. Дактилоскопию обязаны будут пройти все прибывающие на заработки мигранты.