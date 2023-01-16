Власть 16 января 2023, 19:17 МВД рассмотрит прошение французского волонтера Боке об убежище в России МВД заявило о готовности урегулировать правовое положение журналиста Боке в России РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел России рассмотрит вопрос об урегулировании правового положения на территории страны французского журналиста Адриана Боке, если он подаст соответствующее заявление. Об этом заявили в пресс-службе МВД.

«Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение примут на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию», — объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным ведомства, Боке получил разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении РФ политического убежища в декабре 2021 года. Также журналисту направляли разъяснения о том, как подать прошение о признании беженцем.

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Адриан Боке приехал на Украину весной прошлого года с гуманитарной миссией в качестве волонтера. Позже француз рассказал о множестве военных преступлений со стороны ВСУ. В том числе о подготовке к инсценировке массовых убийств мирных жителей в Буче.

В сентябре 2022 года в Стамбуле на журналиста совершили покушение. Он получил несколько ножевых ранений. Боке предположил, что за нападением могли стоять агенты Службы безопасности Украины. После этого бывший военный попросил убежища в России из-за угрозы жизни.