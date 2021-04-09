МВД рассказало, за что иностранцев чаще всего высылают из России

За два месяца 2021 года решения о «нежелательности» нахождения в России принимались в отношении незаконных мигрантов. С начала года было принято 14 таких решений и исполнено 805 решений о депортации. В прошлом году их было 27, в 2019 — 76, — в 2018 — 121, в 2017 — 76, в 2016 — 32.

Об этом в МВД сообщили в ответ на запрос РИА «Новости». В минувшем году было депортировано 4691 человек, в 2019 — 5531, в 2018 — 6010, в 2017 — 5460, в 2016 — 4852.

Полиция чаще всего признает нежелательным пребывание тех иностранцев в России, которые уже привлекались к уголовной ответственности за преступления в сфере миграции или за административные нарушения в области обеспечения режима пребывания в стране иностранцев и в области защиты государственной границы.

«Нежелательными» становятся иностранцы, бежавшие из спецучреждений и подлежащие выдворению из России по разным причинам. Из страны часто высылают мигрантов, въезд которых был не разрешен, или те граждане иностранных государств, которые сменили установочные данные.

По итогам 2020 года выяснилось, что каждый четвертый мигрант почувствовал на себе, что россияне начали к ним хуже относиться.