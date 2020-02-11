МВД предложило снимать техосмотр автомобилей на видео

В ведомстве уверены, что такое усовершенствование процедуры пресечет попытки фальсификации результатов. Проверка автомобилей станет качественнее и процент ДТП из-за неисправностей станет ниже.

Представители ведомств оговорили требования к оформлению диагностических карт, присвоению им статуса действующих, аннулированных либо архивных. Также правила коснулись защиты и сроков хранения данных в информационной системе и порядка взаимодействия службы техосмотра и системы обязательного страхования.