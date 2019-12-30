МВД опровергло слухи о раздаче Дедом Морозом снюса детям в Пензе
Пензенское правление МВД опровергло появившуюся в местных соцсетях информацию о том, что 29 декабря 2019 года неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям в Пензе снюс под видом конфет.
Инцидент якобы имел место возле гимназии № 1. Пресс-служба УМВД по региону сообщила РИА «Новости», что эта информация после проверки не подтвердилась. Заявлений в полицию также не поступало.
Сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе по факту указанной публикации провели проверку. Данные сведения не подтвердилисьПресс-служба УМВДПензенская область.
Некурительный бездымный табак с никотином (снюс) был запрещен в России в 2016 году. В Пензенской области запрет на продажу несовершеннолетним появившихся аналогов снюса был наложен 19 декабря 2019 года.
В российскую Госдуму был внесен законопроект о запрете на продажу аналогов насвая и снюса, а также предложение о пятикратном увеличении штрафов за их распространение.