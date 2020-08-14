МВД Белоруссии открыло «горячую линию». На ней расскажут о судьбе задержанных

Судьбу задержанных на протестных акциях теперь можно узнать, позвонив по «горячей линии» МВД Белоруссии. После протестных акций многие родственники или коллеги не могли добиться информации о задержанных.

МВД Белоруссии официально объявило о запуске «горячей линии», сообщает пресс-служба ведомства. Для Минска выделили три номера и по одному номеру на каждую область. Сотрудники ведомства расскажут о местонахождении задержанных за участие в протестных акциях.

В сообщении отмечается, что даже если не удастся найти в списках нужного человека, они запишут контактный номер интересующегося и сообщат последнюю информацию.

Ранее замглавы МВД Белоруссии опроверг информацию касающуюся издевательств над задержанными. В пятницу задержанных начали отпускать. Накануне появилась информация о задержанных белорусскими пограничниками латвийцев. Их приняли за провокаторов, потому что в их телефонах обнаружилась переписка с обсуждением покупки военных касок. Также подозрение пограничников вызвала татуировка в виде нацисткой свастики одного латвийца. В итоге мужчин в страну не пустили.