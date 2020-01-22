«Муж не мог дотерпеть»: Путин пошутил об улучшении рождаемости в России

Женщина не постеснялась рассказать Владимиру Путину, как муж позвал ее «улучшать рождаемость». Оказалось, что его вдохновили идеи о демографии, которые озвучил президент.

«Не мог дотерпеть, дождаться. Молодец», — пошутил Путин. Его слова привел РБК.

Президент на прошлой неделе выступил с посланием к Федеральному собранию. Он поделился своим вариантом решения проблемы с рождаемостью в России.

По его мнению, сограждане не хотят заводить детей из-за нехватки денег. Путин предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первого ребенка. Потом увеличить сумму выплаты после рождения второго ребенка. Он также подал идею каждый месяц финансово помогать семьям с детьми, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на человека.

Телеведущая Алена Водонаева отреагировала на это заявление Путина. Она заявила, что бедные россияне и «быдло» будут заводить детей исключительно с одной целью — обогатиться.