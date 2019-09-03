Мутко выругался при разносе бизнес-омбудсмена Иркутска

По словам Мутко, региональные власти не могут предоставить пострадавшим предпринимателям документы, чтобы они получили компенсации из денег, которые Москва направила в регион. При этом бизнес-омбудсмен ничего не делает, чтобы помочь предпринимателям.

Путин приехал в Тулун. С чиновниками общался жестко, жителей приободрил Подробнее

«Вы понимаете, какой вы на хрен уполномоченный, понимаете? Смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он (мэр Тулуна Юрий Карих — прим. ред.) не хочет этого делать. Но вы-то получаете зарплату», — возмутился вице-премьер.

Мутко потребовал, чтобы бизнес-омбудсмен собрался и выдал все необходимые предпринимателям документы.

В минувший понедельник в Тулун приехал президент России Владимир Путин, который очень жестко пообщался с местными чиновниками, указав на ряд так и не решенных проблем, которые появились после паводка.

В частности, не полностью оказались выполнены работы по обеспечению жильем пострадавших, а также не все получили компенсации из денег, выделенных федеральным центром.

В ходе общения с властями президент отметил, что им нужно наладить работу своих команд и менять тех, кто не справляется со своей работой. Кроме того, Владимир Путин потребовал от чиновников больше общаться с населением. В частности, он обратился к мэру Тулуна Юрию Карих, который в этом году переизбирается на свой пост. По словам президента, проще всего снова стать мэром — это показать результаты своей работы в сложной ситуации для города и для людей.