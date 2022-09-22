Мутко предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной | 360°

Власть 22 сентября 2022, 20:55 Поделиться Telegram

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Viber Мутко предложил сделать «Семейную ипотеку» бессрочной Мутко предложил Путину поддержать строительство и покупку квартир больших площадей РИА «Новости»

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«Семейную ипотеку» нужно сделать бессрочной, а строительство и покупку квартир больших площадей нуждаются в поддержке. Такое заявление сделал генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко. Его слова процитировал ТАСС.

Он поделился предложениями на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«[Программа „Семейная ипотека“] заканчивается в следующем году, в 2023-м, можно рассмотреть ее продление, сделать тоже бессрочной», — сказал Мутко.

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По его словам, эта мера поддержки проявила себя как мощная демографическая программа.

На базе этой программы компания Мутко готова сформировать ключевую систему поддержки семей с детьми и жилищного строительства и распространить семейную ипотеку на все семьи с несовершеннолетними детьми. Сам он отметил, что в структуре строительства жилья всего 53% — это однокомнатные квартиры, а потребность значительно больше.

По его мнению, семьи не берут большие квартиры. Он отметил, что это негативно сказывается на рождении детей.

«Можно было бы включить и некую меру поддержки на стимулирование приобретения жилья больших метражей — больше 55 квадратных метров», — сказал Мутко.

Глава института развития отметил, что такие предложения прорабатываются вместе с комиссией по демографии.

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