Мутко назначили гендиректором госкомпании «Дом.РФ»

Виталий Мутко нашел новую работу. Он стал главой компании «Дом.РФ» — единого института развития в сфере жилья. Теперь бывший зампред правительства займется вопросами ипотеки, будет решать проблемы обманутых дольщиков и продолжит развивать городскую среду.

Об этом сообщил РИА «Новости» его представитель. Действующий гендиректор структуры Александр Плутник уйдет в ВЭБ. Назначение Мутко на должность главы «Дома.РФ» выглядит логично, если учесть, что в правительстве он отвечал за вопросы, которые находятся в ведении структуры.

В 2020 году фонд защиты дольщиков получит около 65 миллионов рублей на достройку проблемных объектов. Всего на решение это проблемы нужно 500 миллиардов рублей.

В 2012–2016 годах Мутко был министром спорта России. При нем страна впервые в истории получила право на проведение чемпионата мира по футболу. Из-за допингового скандала ему пришлось покинуть этот пост и должность президента Российского футбольного союза. Он также получил пожизненную дисквалификацию МОК.

До 2018 года Виталий Мутко был вице-премьером РФ по вопросам туризма, спорта и молодежной политики. Затем стал зампредом правительства по вопросам строительства. Но в новый кабинет министров после отставки старого не вошел.