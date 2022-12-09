Власть 09 декабря 2022, 13:23 «Мурыжащие» выполнение Минских соглашений политики Запада привели к кризису на Украине Песков заявил о вине западных политиков, «мурыжащих» выполнение Минских соглашений Ministry of Defense of Ukraine

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Сложившаяся на Украине ситуация возникла по вине западных политиков, выступивших гарантами Минских соглашений, которые «мурыжили» их выполнение. Сегодня весь мир наблюдает последствия этих решений. Об этом в интервью Первому каналу заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что власти Украины тянут время и не хотят выполнять взятые на себя обязательства. Он просил лидеров европейских стран, выступивших гарантами, повлиять на власти соседней страны. Но к российскому лидеру не прислушались.

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«Все мурыжили. Вот это в том числе и имеет последствия сейчас», — заявил Песков.

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Так он прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что целью заключенных Минских соглашений стало время для Украины подготовиться к противостоянию с Россией.

О Минских соглашениях Меркель рассказала в интервью немецкому изданию Zeit Online. Она пояснила, что тогда ни у кого не было уверенности, что НАТО станет помогать Украине, как сегодня, а Европа не хотела ссориться с Россией. Поэтому конфликт требовал заморозки. Окончательным решением проблемы Минские соглашения не стали.