09 декабря 2022, 13:23
«Мурыжащие» выполнение Минских соглашений политики Запада привели к кризису на Украине
Песков заявил о вине западных политиков, «мурыжащих» выполнение Минских соглашений
Сложившаяся на Украине ситуация возникла по вине западных политиков, выступивших гарантами Минских соглашений, которые «мурыжили» их выполнение. Сегодня весь мир наблюдает последствия этих решений. Об этом в интервью Первому каналу заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что власти Украины тянут время и не хотят выполнять взятые на себя обязательства. Он просил лидеров европейских стран, выступивших гарантами, повлиять на власти соседней страны. Но к российскому лидеру не прислушались.
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«Все мурыжили. Вот это в том числе и имеет последствия сейчас», — заявил Песков.
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Так он прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что целью заключенных Минских соглашений стало время для Украины подготовиться к противостоянию с Россией.
О Минских соглашениях Меркель рассказала в интервью немецкому изданию Zeit Online. Она пояснила, что тогда ни у кого не было уверенности, что НАТО станет помогать Украине, как сегодня, а Европа не хотела ссориться с Россией. Поэтому конфликт требовал заморозки. Окончательным решением проблемы Минские соглашения не стали.
Дмитрий Песков
Украина
Минские соглашения
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