Мурашко заявил, что цены на жизненно важные препараты являются фиксированными
Глава Минздрава РФ Мурашко заявил, что цены на жизненно важные препараты являются фиксированными
Цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших являются фиксированными. Они могут меняться «только по объективным причинам», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства.
Он назвал вопрос ценообразования на лекарственные препараты «очень чувствительным» для граждан.
«Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов», — процитировал Мурашко ТАСС.
Минздрав и ранее подчеркивал, что угрозы дефицита лекарств нет.
Коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский предупредил россиян, что как импортные, так и отечественные препараты подорожают. Он отметил проблемы с логистикой лекарств только из США. В поставках препаратов европейского и индийского производства, которых на российском рынке гораздо больше, сбоев нет.