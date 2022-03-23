Мурашко заявил, что цены на жизненно важные препараты являются фиксированными

Цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших являются фиксированными. Они могут меняться «только по объективным причинам», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании президента с членами правительства.

Он назвал вопрос ценообразования на лекарственные препараты «очень чувствительным» для граждан.

«Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов», — процитировал Мурашко ТАСС.

Минздрав и ранее подчеркивал, что угрозы дефицита лекарств нет.

Коммерческий директор компании «ФармаМед» Михаил Колчевский предупредил россиян, что как импортные, так и отечественные препараты подорожают. Он отметил проблемы с логистикой лекарств только из США. В поставках препаратов европейского и индийского производства, которых на российском рынке гораздо больше, сбоев нет.