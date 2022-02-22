Мурашко заявил, что система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи беженцам из Донбасса

В России окажут всю необходимую медицинскую помощь эвакуированным жителям Донецкой и Луганской народных республик, в том числе и профилактическую. Система здравоохранения страны к этому готова.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-1», что нуждающимся помогают как в целях профилактики, так и проводят необходимые лечебные мероприятия.

«Система здравоохранения сегодня готова. <…> Мы готовы оказать помощь каждому нуждающемуся, и в том числе профилактическую», — подчеркнул он.

В Россию из ЛНР и ДНР с начала эвакуации прибыли свыше 90 тысяч человек. В понедельник президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам, во время которого заявил о признании независимости республик Донбасса.

Российские власти подписали с лидерами ЛНР и ДНР договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. С 22 февраля РФ установила дипломатические отношения с республиками. А Совет Федерации разрешил использование российской армии за рубежом в связи с напряженной ситуацией в Донбассе.