Мурашко оценил регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

Регистрация российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе идет планово. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не направляло «критических вопросов».

«Пока все идет планово. Дальше они должны подготовить отчет, пока каких-то критических вопросов мы не получали», — слова Мурашко привело РИА «Новости».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины на территории ЕС 29 января. Отечественный препарат 4 марта поступил на процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением медицинских препаратов для использования на европейском рынке, написала Общественная служба новостей. А 24 мая эксперты EMA объявили о задержке одобрения препарата и объяснили причину. Там сказали, что все еще проводится исследование, сроки принятия решения не уточнили.

Представители Минздрава РФ надеются, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.

Сейчас «Спутник V» зарегистрирован в почти 60 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.