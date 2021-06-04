facebook_pixel
    04 июня 2021, 11:10

    Мурашко оценил регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

    Алена Макаренко

    Регистрация российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе идет планово. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

    Мурашко оценил регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

    Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не направляло «критических вопросов».

    «Пока все идет планово. Дальше они должны подготовить отчет, пока каких-то критических вопросов мы не получали», — слова Мурашко привело РИА «Новости».

    Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины на территории ЕС 29 января. Отечественный препарат 4 марта поступил на процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением медицинских препаратов для использования на европейском рынке, написала Общественная служба новостей. А 24 мая эксперты EMA объявили о задержке одобрения препарата и объяснили причину. Там сказали, что все еще проводится исследование, сроки принятия решения не уточнили.

    Представители Минздрава РФ надеются, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.

    Сейчас «Спутник V» зарегистрирован в почти 60 странах. Помимо России, производство вакцины ведется или готовится в Бразилии, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Индии, Южной Корее, Китае, Германии, Италии и Египте.