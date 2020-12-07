Мурашко объяснил слова об ограничении на передвижение между регионами

Он отметил, что ряд журналистов неверно истолковали его слова и вырвали фразу из контекста, хотя в обсуждении речь шла в целом об использовании различных мер.

«Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами. Ряд публикаций в СМИ неверно выдернули из контекста выступления фразу», — заявил министр.

До этого в СМИ появились сообщения, что Мурашко предложил ввести некоторое ограничение на проезд граждан между регионами, а также внутри регионов, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.

Министр пояснил, что пока не прошла масштабная вакцинация граждан, то вынужденно придется использовать ограничительные меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.

Помощник министра Алексей Кузнецов в беседе с журналистами объяснил, что фразу Мурашко произнес во время чтения доклада на конференции «Медицина и качество». Он рассказывал о вводимых ограничениях, которые используются в мире для сокращения количества заражений. О запрете на перемещение россиян между регионами речи не шло.