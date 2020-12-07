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    07 декабря 2020, 15:41

    Мурашко объяснил слова об ограничении на передвижение между регионами

    Анатолий Минкин

    Вопрос о введении ограничений по перемещению россиян между регионами в министерстве здравоохранения не предлагали. В обсуждении шла речь о том, какие меры применяются для снижения количества случаев заражения различными инфекционными заболеваниями. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
    Мурашко объяснил слова об ограничении на передвижение между регионами

    Он отметил, что ряд журналистов неверно истолковали его слова и вырвали фразу из контекста, хотя в обсуждении речь шла в целом об использовании различных мер.

    «Министерство здравоохранения не предлагало введения каких-либо ограничений по перемещению населения между регионами. Ряд публикаций в СМИ неверно выдернули из контекста выступления фразу», — заявил министр.

    До этого в СМИ появились сообщения, что Мурашко предложил ввести некоторое ограничение на проезд граждан между регионами, а также внутри регионов, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции.

    Министр пояснил, что пока не прошла масштабная вакцинация граждан, то вынужденно придется использовать ограничительные меры, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения.

    Помощник министра Алексей Кузнецов в беседе с журналистами объяснил, что фразу Мурашко произнес во время чтения доклада на конференции «Медицина и качество». Он рассказывал о вводимых ограничениях, которые используются в мире для сокращения количества заражений. О запрете на перемещение россиян между регионами речи не шло.