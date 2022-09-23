Новые контуры южных рубежей России образуются после референдумов, заявили в Крыму | 360°

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Новые контуры южных рубежей России образуются после референдумов, заявили в Крыму

Вице-премьер Крыма Мурадов: референдумы — начало формирования новых контуров России

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Стартовавшие на освобожденных территориях референдумы — начало большого процесса формирования новых контуров южных рубежей РФ. Такое мнение высказал постоянный представитель Крыма при президенте России вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Это только начало большого и сложного процесса, в ходе которого будут формироваться контуры южных рубежей России. Для населения Новороссии это означает возвращение в родное цивилизационное пространство, другое качество жизни и уровень безопасности», — сказал он РИА «Новости».

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