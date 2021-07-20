Муниципалитеты Ямала получат новую технику

Обновление парков дорожной и коммунальной техники пройдет на Ямале. В рамках мероприятия регион закупит 40 автобусов, 62 единицы дорожной техники и 57 — коммунальной. Об этом сообщило ИА «Север-пресс».

Такое поручение правительству региона дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Это серьезное обновление именно того автопарка, который делает наши города и районы удобнее, красивее и комфортнее. Новые машины появятся во всех муниципалитетах», — рассказал его заместитель Александр Подорога.

В пресс-службе добавили, что большинство новых автобусов будут работать на экологичном газомоторном топливе.