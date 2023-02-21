Важное 21 февраля 2023, 13:33 МРОТ повысят в России до 19 242 рублей Президент Путин объявил о повышении МРОТ в России до 19 242 рублей с 2024 года Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин заявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10% до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Об этом глава государства сообщил во время своего обращения к Федеральному собранию. Оно проходит в Москве, в Гостином дворе.

«Предлагаю с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно, на дополнительные 10%. Таким образом минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля», — сказал он.

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Путин предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а собственное обучение и лечение — со 120 до 150 тысяч рублей.

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Президент заявил о необходимости повысить востребованность налогового вычета. Его должны представлять быстро и в дистанционном режиме, подчеркнул российский лидер.