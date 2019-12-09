Джабаров назвал условие успеха переговоров Путина и Зеленского после саммита «нормандской четверки» Подробнее

«Думаю, что можно ждать результатов от этой встречи», — предположил специалист.

По его мнению, во время встречи главы государств могут обсудить не только реализацию Минских соглашений и ситуацию в Донбассе, но и вопрос с голубым топливом. Манойло напомнил, что транзит российского газа через территорию Украины сохраняет свою актуальность.