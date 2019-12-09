«Можно ждать результатов». Политолог — о предстоящей встрече Путина с Зеленским
Политолог Андрей Манойло поделился с RT своими ожиданиями от предстоящей встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоится после переговоров лидеров стран «нормандской четверки».
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«Думаю, что можно ждать результатов от этой встречи», — предположил специалист.
По его мнению, во время встречи главы государств могут обсудить не только реализацию Минских соглашений и ситуацию в Донбассе, но и вопрос с голубым топливом. Манойло напомнил, что транзит российского газа через территорию Украины сохраняет свою актуальность.