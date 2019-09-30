«Можно было бы и убраться»: мэр Казани пожаловался на грязный Нью-Йорк

Ильсур Метшин отметил, что Казань чище Нью-Йорка.

«Комфорт и чистота — вот, главная составляющая. Это в глаза бросается. Когда мы были в Нью-Йорке, то какое первое ощущение? Ну, можно было бы и убраться, особенно в квартале ООН, по которому идут делегации», — сказал глава города.

По его словам, Нью-Йорк — это финансовая столица США. Город входит в число самых посещаемых мест в мире.