Власть 04 сентября 2023, 13:33 «Можете прилетать к нам». Путин предложил Эрдогану отдыхать в Сочи Президент Путин пригласил Эрдогана прилетать на отдых в Сочи Unsplash

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Президент России Владимир Путин пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посещать Сочи, чтобы отдохнуть. Главы государств полушутя обсудили эту тему на крыльце корпуса «Империал» санатория «Русь», где проходят двусторонние переговоры, сообщил ТАСС.

Пожимая руку гостю, Путин спросил, как он долетел. Эрдоган ответил, что полет длился всего один час 15 минут.

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«Ну, можете прилетать к нам отдыхать», — сказал с улыбкой президент России.

Турецкий лидер отметил, что в Сочи очень красиво. Путин согласился с гостем и добавил, что в городе много зелени.

«Черноморский курорт», — подытожил Эрдоган.

Одной из тем переговоров двух президентов в Сочи станет зерновая сделка. Путин подтвердил, что они с турецким коллегой обсудят этот вопрос. Россия открыта для переговоров на эту тему, указал президент РФ. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что к зерновой сделке приковано внимание всего мира.