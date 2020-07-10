«Может уйти несколько лет»: в Минюсте предрекли долгие разбирательства из-за иска Нидерландов против России

«В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами. Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость. Данный этап может занять несколько лет», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что пока ЕСПЧ не уведомлял российские власти о подаче против страны иска.

«Следует отметить, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Воеing в небе над Украиной. <…> РФ будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах», — подчеркнули в министерстве.

На днях правительство Нидерландов заявило, что подаст против России иск из-за крушения в 2014 году малайзийского Boeing под Донецком. Расследованием авиакатастрофы занималась совместная следственная группа (ССГ) под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. По их данным, самолет сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», который якобы принадлежит России.