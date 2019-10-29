«Может произойти что угодно»: в Совфеде оценили перспективы развода войск в Донбассе

В случае соблюдения режима тишины на протяжении недели после разведения сил около села Золотое в Донбассе можно говорить о появлении реальной перспективы «нормандского саммита» на высшем уровне. Об этом в беседе с «360» заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

Он заявил, что обстановку, возможно, удалось исправить президенту Украины Владимиру Зеленскому, который прибыл в Донбасс, чтобы вернуть ситуацию в конституционное русло.

Сигнальные ракеты запустили в Донбассе для начала разведения войск. Видео Подробнее

«Хочется верить, что приказ верховного главнокомандующего все Вооруженные силы Украины выполнят и, наконец, военных отведут от линии соприкосновения», — заявил сенатор.

Владимир Джабаров отметил, что в случае соблюдения тишины на протяжении недели появится реальная перспектива собрания «нормандского саммита».

«Будем надеяться, что Киеву удалось взять ситуацию под контроль. Но вообще, там в последний момент может произойти что угодно», — подытожил он.

То, что около села Золотое в Донбассе начался развод войск, во вторник, 29 октября, подтвердил представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Родион Мирошник. Он пояснил, что украинские военные и ополченцы обменялись сигналами ракет, чем показали готовность к началу отвода вооружений. Сам процесс займет около трех суток.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что после Золотого прекращение огня и разведение войск начнется около Петровского. За процессом будут наблюдать участники мониторинговой миссии ОБСЕ.