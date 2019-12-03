По итогам саммита НАТО в Лондоне 3–4 декабря будет принят документ, определяющий отношение к России через «устрашение и диалог», неофициально сообщили в правительстве ФРГ. Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов рассказал «360», каких действий ждать от альянса.

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По словам источников РИА «Новости» и ТАСС, на саммите примут двухстраничную Лондонскую декларацию «о приверженности трансатлантическому партнерству».

«Там есть и заявление по России по линии «устрашение и диалог», которая давно действует в рамках НАТО в отношении России», — сообщил собеседник в германском правительстве.

По словам Соколова, НАТО «придерживается этой стратегии достаточно давно». Речь идет о продвижении альянса к границам России, создании баз и размещении систем ПРО в странах Восточной Европы. Сюда же эксперт отнес и «другие демонстративные действия» — военные учения и усиление патрулирование территории вблизи российских границ.

Все эти меры естественно вызывают ответную реакцию России. А самое главное, там идет психологическая война, которую можно расценить, грубо говоря, как военную пропаганду. Константин Соколов эксперт по геополитике

По словам Соколова, по сравнению с периодом холодной войны, когда были две договороспособные стороны, «которые по-разному трактовали факты», сейчас «о фактах уже практически не заботятся — их выдумывают, из-за чего обсуждать просто нечего, договариваться не о чем».

Источник фото: NATO / facebook

Такую ситуацию он назвал «системой предвоенного ультимативного диалога».

В этих условиях Россия должна наращивать свои усилия по подготовке к возможному столкновению. Константин Соколов эксперт по геополитике

Говоря о возможности новых санкций или провокаций, направленных против РФ, эксперт выразил уверенность, что «провокации должны быть». Причиной он назвал стремление НАТО «обеспечить мировое господство англо-саксонскому блоку и его союзникам».

Соколов считает, что провокаций следует ждать не в форме прямого военного нападения, итогом которого станет «немедленная ядерная война». Вместо этого будут использоваться методы гибридной войны. Среди них эксперт назвал провокации в экономической сфере и «незаконные вооруженные формирования — те, которые идут не под государственным флагом, но снабжены всем необходимым». По словам собеседника «360», такие отряды могут попытаться создать на территории России или ее союзников для организации горячих точек.

Источник фото: NATO / facebook

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Соколов отметил, что «очень многие мировые проблемы» решаются без участия Североатлантического альянса. В пример он привел образование экономического блока стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. А также ситуацию в Сирии, где стороны договариваются напрямую.

Эксперт напомнил и о словах президента Франции Эммануэля Макрона о том, что главным противником Североатлантического альянса является не Россия или КНР, а международный терроризм.

По словам Соколова, в связи с этим ожидается пересмотр стратегии НАТО — официально акценты перенесут «от прямого военного сдерживания» России в другую сферу, но при этом продолжат гибридную войну.