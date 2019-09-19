Мособлдума согласовала назначение Чупракова на должность вице-губернатора Подмосковья

Депутаты Московской областной думы согласовали назначение Александра Чупракова на должность вице-губернатора Подмосковья — руководителя администрации губернатора региона.

«От себя лично и от имени депутатов поздравляю Александра Анатольевича с назначением на этот ответственный пост, желаю успехов на этом важном для нашего региона направлении и, конечно, как это было и раньше, будем активно взаимодействовать в нашей совместной деятельности. Поздравляю», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Александр Чупраков отметил, что особое внимание будет уделено развитию институтов самоуправления, в частности ТОСов (территориальное общественное самоуправление). Жители объединяются и непосредственно решают все вопросы. Он добавил, что власти также будут оказывать поддержку сельским старостам.

Кандидатуру заместителя председателя правительства Подмосковья Александра Чупракова на должность вице-губернатора предложил глава региона Андрей Воробьев.

Бывший вице-губернатор Московской области — руководитель администрации губернатора Михаил Кузнецов назначен главой исполкома Общероссийского народного фронта.

Александр Чупраков в 2012 году занимал должность министра имущественных отношений Московской области, с ноября того же года был назначен на пост заместителя председателя правительства Подмосковья. С сентября 2018 года он является заместителем председателя правительства Московской области.