Москвин стал главой представительства Ленинградской области при правительстве РФ

Новым руководителем представительства губернатора Ленинградской области и правительства региона при правительстве России назначен Михаил Москвин, рассказали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

Москвин вступит в должность 9 августа. Ранее, он занимал пост заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. На прежнем месте он проработал около шести лет — с 2015 года.

Москвина на посту заменил заместитель главы комитета по строительству Петербурга Евгений Барановский.