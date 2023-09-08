08 сентября 2023, 10:27
Москвичи пожаловались на сбои в работе сервиса электронного голосования
Сервис электронного голосования на mos.ru перестал работать из-за перегрузки
Сервис электронного голосования на сайте mos.ru перестал работать в Москве из-за перегрузки в первый день выборов главы города. О том, что платформа перестала справляться, сообщил корреспондент «360».
Электронное голосование на портале столичной мэрии перестало работать из-за перегрузки, а система стала выдавать ошибку.
Публичное достояние
Трехдневное голосование в Москве началось 8 сентября и будет идти до десятого числа. Жители столицы выберут мэра города и депутатов в муниципальных образованиях в ТиНАО.
Кроме того, голосование состоится в 85 российских регионах, в том числе в новых субъектах страны.
Единый день голосования
Москва 2023
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