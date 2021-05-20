Москвичам объяснили слова заммэра о «материальной ответственности» для неследящих за здоровьем

Правительство Москвы опровергло информацию о том, что вице-мэр Анастасия Ракова предложила ввести штрафы для не следящих за здоровьем горожан. В столичной мэрии объяснили, что ее слова о «материальной ответственности» для таких людей относились к частичной оплате бесплатных медицинских услуг.

«Вице-мэр предположила возможное обсуждении в будущем c экспертным и медицинским сообществом идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение», — заявили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы. Сообщение процитировал РБК.

Такой сценарий развития событий возможен, если человек запустил свое здоровье из-за того, что постоянно не ходил к врачу и игнорировал медосмотры, а это привело к серьезным последствиям, «требующим серьезных, в том числе финансовых ресурсов для его последующего лечения».

«Никаких планов о введении штрафов заявлено не было», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Ракова выступила с речью на на I Московском онкологическом форуме.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда он, наверное, частично, в том числе финансовую ответственность за это должен нести. Иначе за него платят другие добросовестные граждане нашей страны, что, наверное, не совсем справедливо», — сказала она. Ее процитировал RT.