Москва выступила против перехода власти в Ливии к ЛНА

По словам Лаврова, Россия не одобряет заявление о том, что фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар будет единолично решать, как жить народу Ливии.

По данным информагентства, Ливийская национальная армия объявила о том, что власть в стране переходит к ней. Кроме того, ЛНА предупредила о разрыве Схиратского соглашения. Его целью было урегулирование конфликта в стране.