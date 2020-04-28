Москва выступила против перехода власти в Ливии к ЛНА
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сообщил, что Москва выступает против перехода власти в Ливии к ЛНА (Ливийская национальная армия). Министра процитировало ИА Ura.ru.
По словам Лаврова, Россия не одобряет заявление о том, что фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар будет единолично решать, как жить народу Ливии.
По данным информагентства, Ливийская национальная армия объявила о том, что власть в стране переходит к ней. Кроме того, ЛНА предупредила о разрыве Схиратского соглашения. Его целью было урегулирование конфликта в стране.