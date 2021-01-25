Москва выразила протест послу США из-за поддержки незаконных акций в РФ

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил протест послу США Джону Салливану в связи с поддержкой незаконных акций в России со стороны американского посольства. Об этом сообщили в дипведомстве.

МИД РФ заявил, что Москва рассматривает действия Вашингтона относительно освещения несанкционированных акций в России как прямое вмешательство во внутренние дела страны. Внешнеполитическое ведомство в связи с действиями посольства США во время незаконных митингов призвало американских дипломатов соблюдать российское законодательство, указано в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал публикации дипмиссии США в связи с несогласованными акциями протеста «некорректными». Представитель Кремля заявил, что эти действия являются «абсолютным вмешательством» во внутренние дела.

Американское диппредставительство ранее заявило о поддержке права граждан на мирные протесты на фоне несогласованных акций, прошедших 23 января в ряде городов РФ. Российский МИД потребовал от Вашингтона прекратить попытки вмешательства и заняться проблемами своей страны.