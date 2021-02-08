Москва вслед за Подмосковьем решила вскоре вернуться к доковидной жизни

Москвичи вернутся к обычной жизни уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, заявил ранее столичный мэр Сергей Собянин. Несмотря на активное общение в период новогодних праздников, в городе наблюдается положительная динамика по заболеваемости COVID-19, отметил градоначальник. Однако, несмотря на улучшение ситуации, полностью отказываться от действующих ограничений пока преждевременно, подчеркнул мэр Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее высказал мнение, что мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии уже к середине лета. А о почти полном снятии коронавирусных ограничений сегодня заявил на заседании с зампредами губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

За минувшие сутки в России выявили 15 916 новых случаев заражения коронавирусом, что стало минимальным суточным показателем по численности инфицированных с 21 октября. Прирост новых случаев в относительном выражении составил 0,4%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. В Москве за воскресенье выявили 1728 случаев инфицирования, в Подмосковье заразились 912 человек.