Специальный борт направляется из Москвы в Вашингтон за российскими дипломатами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», — написала Захарова в Telegram-канале.

Источник фото: сайт Flightradar

Ранее пользователи Сети заметили на сайте Flightridar, что ИЛ-96 Специального летного отряда «Россия» отправился в Вашингтон, минуя закрытое для российских самолетов европейское авиапространство. Об этом сказано в Telegram-канале журналиста Алексея Пивоварова.