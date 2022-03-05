facebook_pixel
    05 марта 2022, 15:22

    Выполняющий рейс Москва — Вашингтон спецборт заберет российских дипломатов — МИД РФ

    Представитель МИД Захарова: летящий в Вашингтон спецборт заберет российских дипломатов

    Наза Салех Захи

    Специальный борт направляется из Москвы в Вашингтон за российскими дипломатами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», — написала Захарова в Telegram-канале.

    Выполняющий рейс Москва — Вашингтон спецборт заберет российских дипломатов — МИД РФ | Изображение 1Источник фото: сайт Flightradar

    Ранее пользователи Сети заметили на сайте Flightridar, что ИЛ-96 Специального летного отряда «Россия» отправился в Вашингтон, минуя закрытое для российских самолетов европейское авиапространство. Об этом сказано в Telegram-канале журналиста Алексея Пивоварова.