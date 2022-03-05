Выполняющий рейс Москва — Вашингтон спецборт заберет российских дипломатов — МИД РФ
Представитель МИД Захарова: летящий в Вашингтон спецборт заберет российских дипломатов
Специальный борт направляется из Москвы в Вашингтон за российскими дипломатами. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», — написала Захарова в Telegram-канале.
Источник фото: сайт Flightradar
Ранее пользователи Сети заметили на сайте Flightridar, что ИЛ-96 Специального летного отряда «Россия» отправился в Вашингтон, минуя закрытое для российских самолетов европейское авиапространство. Об этом сказано в Telegram-канале журналиста Алексея Пивоварова.