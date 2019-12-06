  • Москва: Украинский марш на Крым — это провокация

    06 декабря 2019, 23:06

    Светлана Степанова

    Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации «Инкишаф» Эскендер Билялов назвал провокацией информацию о том, что на Украине начата подготовка марша на Крым. Якобы это способ обратить на себе внимание мировой общественности. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Москва: Украинский марш на Крым — это провокация

    Меджлис* запланировал мирное шествие из Украины в Крым

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    Ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров сообщил, что украинцы собираются пойти маршем на Крым. Билялов заявил, что это — ничто иное как провокация, чтобы привлечь внимание мира. В различных странах все больше людей начинают привыкать к тому, что Крым — часть России. Председатель «Инкишафа» отметил: марш результата не принесет. Скорее эта акция нанесет вред киевской власти.

    «Чубаров уже организовывал подобные шествия. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма», — произнес Эскендер Билялов.

    Рефат Чубаров отмечал, что планируется «ненасильственная акция». Он призвал представителей различных стран мира к ней присоединиться.

    *Организация, запрещенная на территории России