Меджлис* запланировал мирное шествие из Украины в Крым Подробнее

Ранее лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров сообщил, что украинцы собираются пойти маршем на Крым. Билялов заявил, что это — ничто иное как провокация, чтобы привлечь внимание мира. В различных странах все больше людей начинают привыкать к тому, что Крым — часть России. Председатель «Инкишафа» отметил: марш результата не принесет. Скорее эта акция нанесет вред киевской власти.

«Чубаров уже организовывал подобные шествия. Тогда со всего Крыма люди шли пешком в Симферополь, два часа простояли на улице, после чего его сторонникам было выделено два места в парламенте Крыма», — произнес Эскендер Билялов.

Рефат Чубаров отмечал, что планируется «ненасильственная акция». Он призвал представителей различных стран мира к ней присоединиться.

*Организация, запрещенная на территории России