Москва решила не продлевать нерабочие дни

Режим нерабочих дней отменят в Москве со следующей недели. Об этом в среду сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Столица вернется к рабочим будням с ближайшего понедельника, 8 ноября. Нерабочие дни, которыми были объявлены 28 октября — 7 ноября, решили не продлевать.

«В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе», — отметил Собянин.

Москва на фоне пандемии приняла на себя основной удар. Максимальное число заражений по стране с самого начала фиксируют именно в столице. И решение о нерабочих днях было принято на фоне рекордных цифр по заболеваемости и смертям.

За минувшие сутки в Москве выявили 6827 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России число инфицированных за прошедший день выросло на 40 443 человека.

В Кремле ранее призвали не верить слухам о возможном продлении нерабочих дней. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на федеральном уровне нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября утверждены указом Владимира Путина, но регионы могут принимать решения о сроках ограничений на свое усмотрение, исходя из того, как обстоит актуальная ситуация с коронавирусом в конкретном субъекте.