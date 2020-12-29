Москва расширила список граждан Германии, которым запрещен въезд в Россию

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ», — говорится в заявлении.

Москва оставит за собой право на дальнейшие меры реагирования в случае продолжения конфронтации со стороны Германии.

В МИД уточнили, что Россия пошла на такой шаг из-за последовательного раскручивания Берлином в рамках медийный-политической кампании сюжета о «русском следе» во взломе компьютерных сетей германского бундестага в 2015 году. Москва неоднократно просила провести двустороннее расследование кибератак, однако власти ФРГ игнорировали это предложение. В МИД утверждают, что делалось это с целью создания предлога для введения по линии ЕС нового пакета односторонних санкций против России.