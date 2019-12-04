Москва ответит Киеву зеркально на продление спецпошлин

Москва зеркально ответит на продление Киевом спецпошлин на российские товары. Об этом сообщил официальный представитель главы правительства России Олег Осипов.

Он рассказал РИА «Новости», что документы уже готовятся. После их представят на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В среду кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. При этом депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что эта мера вводится в ответ на аналогичные действия со стороны России.

Специальные пошлины на товары из России на Украине вступили в действие 1 августа. Уплаченные суммы будут направлены в специальный фонд госбюджета, который профинансирует меры по импортозамещению. Решение о введении спецпошлин было принято 15 мая. Действующие с 1 августа ограничения затронули все товары из России, кроме угля кокса, бензина, сжиженного газа и продукции фармацевтики.

Украина начала вводить специальные пошлины в декабре 2015 года. Тогда правительство одобрило два постановления — об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд российских товаров. Москва в ответ ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго и тоже приостановила договор о ЗСТ.