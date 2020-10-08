Россия не оставит без ответа санкции ЕС, если они будут введены из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. В МИД России считают, что эта ситуация стала только поводом для возможного введения ограничительных мер, которые готовились уже давно.

Тем временем французская газета Le Monde написала, что Париж и Берлин уже определились, какие именно санкции введут против России из-за Алексея Навального.

Это будут личные ограничения против девяти сотрудников администрации президента России и силовых структур.

Также под санкции попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), в котором в советское время был разработан яд «Новичок», которым якобы отравили блогера. Но никаких доказательств того, что это произошло, германская сторона так и не предоставила.