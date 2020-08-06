Москва отвергла претензии Токио к поездке главы МЧС на Кунашир

Москва категорически отвергла претензии Токио к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на российский остров Кунашир. Япония считает его своей территорией.

Представители посольства РФ в Токио сообщили, что 5 августа им пришло представление от японского МИД, касающееся участия Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра на территории острова. Наши дипломаты назвали заявления Токио «категорически неприемлемыми». По их словам, «суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит», пишет газета «Взгляд».

«Отметили, что мы имеем полное право осуществлять на своей территории любую деятельность в соответствии с нашим законодательством, включая, разумеется, и поездки министров», — говорится в публикации Facebook-аккаунта диппредставительства.

Россия и Япония несколько десятилетий ведут переговоры для закрепления мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием для этого являются разногласия по теме принадлежности южной части Курил. После войны весь архипелаг включили в состав СССР. Япония не согласна, что РФ принадлежат Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд прилегающих небольших островов.