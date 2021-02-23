Москва обвинила Конгресс США во вмешательстве в религиозные дела Крыма

Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские конгрессмены пытаются вмешаться в религиозные дела в Крыму. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Twitter.

Члены Конгресса США преследуют собственные геополитические цели, предпринимая попытки оказать влияние на духовную сферу в Крыму, а также на Украине.

«Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга. <…> Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», — отметили в российском посольстве.

Речь идет о законопроекте, подготовленном совместно демократами и республиканцами, который был внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США в конце января. Из документа следует, что Россия якобы нарушает свободу вероисповедания в Донбассе и Крыму. Конгрессмены рассчитывают, что администрация президента США Джо Байдена рассмотрит вопрос о включении России в перечень стран-нарушителей вероисповедания.

Крым вошел в состав РФ по результатам голосования на народном референдуме в 2014 году, когда подавляющее большинство крымчан поддержало воссоединение с Россией.

Власти Германии ранее пообещали выделить 10 миллионов евро на помощь жителям Донбасса. Речь идет о территориях Луганской и Донецкой областей, подконтрольных Киеву.