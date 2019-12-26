Москва не видит смысла в «нормандском формате» для Грузии

Он заявил, что отношения между Россией и Грузией испортились по вине прежних грузинских властей.

«Нормандский формат» уникален, и он сформировался исходя из логики необходимости урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, внутриукраинского конфликта. Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря. И это ухудшение, как мы знаем, было спровоцировано весьма недружественной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства», — сказал Песков.

Между Россией и Грузией разорваны отношения после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Нынешнее руководство Грузии тоже не торопится исправлять ситуацию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее заявила, что примет решение, ехать ли на юбилейный Парад победы 9 мая 2020 г. в Москву только после консультаций с Украиной и США, написал портал «Утро.ру»..