Захарова опровергла сообщения о вводе визового режима для украинцев | 360°

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Захарова опровергла сообщения о вводе визового режима для украинцев

Представитель МИД Захарова: Россия не будет вводить визы для граждан Украины

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Сообщения о том, что Россия якобы введет визы для граждан Украины, являются неверными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, министерство неоднократно давало комментарий по поводу визового режима с Украиной.

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«В этой связи обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны», — подчеркнула Захарова. Ее слова появились на официальном сайте МИД России.

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Она добавила, что РФ не собирается действовать зеркально в ответ на введение виз для россиян Украиной. Также российские власти не собираются как-либо усложнять въезд на территорию Российской Федерации простым украинцам, в том числе беженцам.

«Конкретная реакция российской стороны в настоящее время прорабатывается», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что Россия будет действовать исходя из своих интересов и гуманитарных соображений. Представитель МИД заявила, что в РФ не забывают о семейных и других узах, которые связывают два народа.

Мария Захарова

МИД РФ

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