Власть 12 января 2023, 05:23 Москва инициировала заседание Совбеза ООН по Украине на следующей неделе — Полянский Зампостпреда России при ООН Полянский: Москва инициировала заседание СБ ООН по Украине YouTube

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Заседание Совета безопасности ООН по Украине пройдет на следующей неделе, с инициативой выступила Москва. Об этом в Telegram-канале сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

«О том, что будет в СБ с нашей подачи по Украине в начале следующей недели, я пока распространяться не буду — пусть наши оппоненты пока живут в неведении (хотя мы их уже приучили, что на их „антироссийское“ заседание мы стараемся отвечать своим на неудобную для них тему)», — написал Полянский.

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В России 20 января пройдет неформальное заседание Совета Безопасности по декабрьским обстрелам Донбасса, сообщил зампостпреда. Он анонсировал интересных докладчиков — неформальное мероприятие подразумевает демонстрацию фото и видеоматериалов.

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