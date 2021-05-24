Москва и Сахалинская область признаны лидерами по расходам на соцсферу

В 2020 году больше других регионов на социальные расходы в расчете на человека выделили Москва, Сахалинская область и Санкт-Петербург. Наименьшее количество средств потратили на эту статью расходов Чукотка, Камчатка, Якутия и Магаданская область.

Эти результаты приводятся в исследовании, проведенном РИА «Новости». При составлении рейтинга учитывались траты на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, охрану семьи и детства, физическую культуру и спорт.

Суммарно консолидированные бюджеты субъектов России в 2020 году по сравнению с предыдущим периодом выросли на 14,8%. Наиболее существенно увеличились траты на здравоохранение, что связано с пандемией коронавируса. В целом по стране доля расходов по социальным статьям бюджетов регионов по сравнению с 2019 годом выросла с 59 до 62,4%.

Суммарные расходы на образование в 2020 году составили 22,8%, на социальную политику — 21,3%, на здравоохранение — 12,9%.

На первом месте в рейтинге оказалась Москва. По итогам 2020 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 124,76 тысячи рублей.

На втором месте находится Сахалинская область (107,68 тысячи рублей). На третьем — Санкт-Петербург (107,58 тысячи рублей).

Последние четыре места в рейтинге заняли Чукотка (25,73 тысячи рублей), Камчатка (32,46 тысячи рублей), Якутия (37,77 тысячи) и Магадан (46,31 тысячи).

Подмосковье заняло первые строчки рейтинга по производству хлеба, овощей и сыра. В прошлом году урожай зерновых превысил 500 тысяч тонн.