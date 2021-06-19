В столице развернули достаточное количество коек для пациентов с коронавирусом. Однако Москва ведет подготовку к ухудшению ситуации.

Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире «Соловьев live».

«У нас достаточно большое количество койко-мест, но мы думаем о том, что ситуация может быть сложнее, поэтому к этому готовимся уже сегодня. По поручению наших коллег мы этой темой, техническим оборудованием, уже занимаемся», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал обстановку с заболеваемостью в Москве драматической. Он отметил, что что сейчас в больницах столицы находятся более 12 тысяч человек с коронавирусом. Собянин призвал с пониманием отнестись к решению властей города ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Бирюков подчеркнул, что комитет создает дополнительные койки и ставит установки по подаче кислорода вместе с коллегами из социального комплекса. Работа продолжается под руководством Собянина, с учетом сложной ситуации в городе.