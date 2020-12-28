Московский общепит под Новый год будет работать до 23:00

Власти Москвы разрешили развлекательным столичным заведениям работать под Новый год только до 23:00. Организованных мероприятий, концертов и фестивалей 31 декабря не будет. Но погулять по городу не запретили.

Об этом в эфире телеканалу «Россия-24» сообщил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Рестораны как 31 [декабря], так и во все другие дни (до 15 января — прим. ТАСС) пока работают в Москве до 23:00 мск. Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер, но самое главное, чтобы она заканчивалась в 23:00. Если это конкретная площадка, то там уже несколько другие требования и в обязательном порядке количество посетителей — не более 25% от вместимости зала», — приводит слова чиновника ТАСС.

Немерюк посетовал, что впервые на Новый год в Москве не запланированы массовые развлекательные мероприятия. Однако гулять по городу в новогодннюю ночь власти решили не запрещать.

Мэрия Москвы сообщила, что метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь с 31 декабря на 1 января. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января можно будет воспользоваться метро и МЦК бесплатно.

В ночь на Рождество, с 6 на 7 января, МЦК и метро будут работать до двух часов ночи. Также на МЦД-1 и МЦД-2 будут запущены дополнительные поезда.