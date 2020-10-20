Московские власти решили проверить службы доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Сlub

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные власти проверят сервис доставки «Яндекс.Еда» и Delivery Сlub на соблюдение антимонопольного законодательства. В частности, это касается установления тарифов на развоз еды.

По словам уполномоченного по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова, в столице существует монополия по доставке еды из кафе и ресторанов. А «Яндекс» и Delivery забирают 10-35% у ресторанов от стоимости заказа за доставку их блюд.

«Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, <…> напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу», — передает РИА «Новости» слова Ефимова.

С начала октября Delivery Club запустил доставку лекарств из аптек. Пока функция доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. Всего задействованы четыре аптечные сети: «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. Пользователи могут заказать доставку только безрецептурные препараты и не требующих особых условий хранения.