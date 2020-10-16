Московские власти ответили на вопросы об учебе школьников после каникул

В столичных школах с 19 октября возобновят учебный процесс. Власти города объяснили, как будет организована учеба и почему школьников 6-11-х классов перевели на дистанционный режим.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что качественный и безопасный учебный процесс является приоритетом для столичной администрации. Ее слова привел оперативный штаб.

«️Две трети из заболевших детей составляют ученики 6-11-х классов, и лишь 35% — школьники 1-5-х классов. Хотя в целом по Москве учеников младших классов больше, чем старшеклассников», — заметила заместитель мэра.

Статистику Ракова объяснила более активной социальной жизнью, которую ведут взрослые ребята. Старшие школьники, добавила она, без каких-либо проблем могут находиться дома одни и адаптируются к удаленной учебе довольно успешно. В мэрии заметили, что столица сейчас лучше подготовлена к дистанционным занятиям, чем весной.

«За прошедшие полгода мы подготовили запуск обновлений в „Московской электронной школе“. Самое главное — внедрили сервис видео-конференц-связи, который позволяет дистанционно вести уроки прямо из МЭШ — в связке как с расписанием, так и с электронным дневником», — подчеркнула Ракова.

Предпринятые меры вдвое уменьшат нагрузку на школы и дадут дополнительную возможность рассредоточить детей внутри зданий и сократить число контактов. Для вышедших на очные занятия организуют питание, а ребятам на дистанционке продолжат выдавать продуктовые наборы, если их кормили в школе.

Для младших классов сохранят продленку по параллелям. Занятия в кружках и секциях будут очными, но тоже для параллельных классов. С 19 октября занятия в дворцах и центрах творчества, в том числе и дистанционные, приостановят на две недели.

В начале октября заместитель мэра, напомнила «Газета.ru», назвала причину роста новых случаев коронавируса в Москве. Ракова заявила, что это происходит из-за «тотального несоблюдения» москвичами масочного режима.