Московские власти не намерены возвращать ограничения из-за COVID-19

«Мы видим разные примеры в других городах, где-то возвращаются маски и перчатки на улицах, но пока предпосылок в Москве к этому нет», — отметил чиновник. Однако, по словам Немерюка, сейчас сложно предугадать, как сложится ситуация.

Ранее москвичам назвали сроки начала вакцинации. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время препарат будет зарегистрирован, и как только он появится в Москве, тогда и начнется вакцинация.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко поделился с «360» своим мнение на тему возможной второй волны заражения коронавирусом в Москве. По его мнению, вырастет заболеваемость респираторными инфекциями, отчасти это будет спровоцировано COVID-19.