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    24 июля 2020, 19:48

    Московские власти не намерены возвращать ограничения из-за COVID-19

    Мария Шагиахметова

    Власти Москвы не видят предпосылок к возвращению ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
    Московские власти не намерены возвращать ограничения из-за COVID-19

    «Мы видим разные примеры в других городах, где-то возвращаются маски и перчатки на улицах, но пока предпосылок в Москве к этому нет», — отметил чиновник. Однако, по словам Немерюка, сейчас сложно предугадать, как сложится ситуация.

    Ранее москвичам назвали сроки начала вакцинации. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время препарат будет зарегистрирован, и как только он появится в Москве, тогда и начнется вакцинация.

    Врач-инфекционист Валерий Безносенко поделился с «360» своим мнение на тему возможной второй волны заражения коронавирусом в Москве. По его мнению, вырастет заболеваемость респираторными инфекциями, отчасти это будет спровоцировано COVID-19.

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